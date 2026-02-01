Adé Besançon La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs débute le Début : 2026-02-26 20:30:00 2026-02-26 . Après l’aventure intense Thérapie Taxi, Adé s’est assumée en solo avec un premier album, Et alors ? , mêlant pop luxuriante et country futuriste. Elle est maintenant en tournée pour un second chapitre, son nouvel album, Inside Out Mvmt , plus rock et intense, de l’aplomb au milieu de ses zones de turbulences, un album conçu pour le live, prêt à enflammer la scène. Car Adé ne s’interdit rien, multiplie les crossovers, du rock bruitiste d’un Sonic Youth aux affinités garage house d’un Fred Again.., en passant par la scène hardcore contemporaine des Turnstile et autres Drug Church, tout ça avec une cohérence incroyable. Pour les saturations électro, Demon V, s’est invité dans le studio, avec sa techno aux résonances dark wave tandis que Adé continue à briller autant en anglais qu’en français, défiant toutes les contingences qui voudraient la voir continuer de chanter exclusivement dans sa langue maternelle. Adé a gagné en confiance. Et elle le crie à la face du monde.