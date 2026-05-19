Besançon

Lupin dans la Ville

square Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Notre prochain jeu de piste à énigmes Lupin dans la Ville se déroulera dans le centre-ville de Besançon le samedi 13 juin après-midi. Nous donnons rendez-vous aux joueurs à 13h30, 14h, ou 14h30 sous le kiosque à musique, square Granvelle.

Lors de cet événement public les joueurs parcourent la ville en résolvant des énigmes d’observation, de déduction et de dextérité. Adapté à un large public (familles, touristes, groupes), notre jeu donne un nouveau regard ludique et original sur votre ville. Au départ du jeu, nos animateurs en costume donnent des tote-bags à l’effigie du jeu avec tout le matériel de jeu requis pour l’après-midi. Tout au long du jeu les groupes de joueurs déambulent au centre-ville, résolvent des énigmes d’observation et des énigmes du livret de jeu. À la fin les groupes de joueurs rejoignent le point de départ pour le défi final avec les animateurs.

Cette année chaque groupe devra choisir entre le camp de Lupin, et le camp de la Reine Victoria ! ?? .

square Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 34 22 16 contact@creanim.net

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English : Lupin dans la Ville

L’événement Lupin dans la Ville Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON