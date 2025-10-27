Vente tout à 1€ Salle polyvalente Malcombe Besançon

Besançon

Vente tout à 1€

Salle polyvalente Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 07:00:00

fin : 2026-06-11 19:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Vente tout à 1€

Vêtements de tout âges saisons, chaussures, linge de maison, vaisselle, matériel de puériculture, peluches…

Par l’association au bonheur des enfants .

Au profit des enfants malades/ handicapés franc-comtois.

Salle polyvalente de la Malcombe

Tram: lignes 1 et 2 arrêt Malcombe

Pas d’adhésion/ entrée gratuite .

Salle polyvalente Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 59 06 10

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English : Vente tout à 1€

L’événement Vente tout à 1€ Besançon a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON