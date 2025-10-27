Vente tout à 1€ Salle polyvalente Malcombe Besançon
Vente tout à 1€ Salle polyvalente Malcombe Besançon mardi 9 juin 2026.
Besançon
Vente tout à 1€
Salle polyvalente Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 07:00:00
fin : 2026-06-11 19:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Vente tout à 1€
Vêtements de tout âges saisons, chaussures, linge de maison, vaisselle, matériel de puériculture, peluches…
Par l’association au bonheur des enfants .
Au profit des enfants malades/ handicapés franc-comtois.
Salle polyvalente de la Malcombe
Tram: lignes 1 et 2 arrêt Malcombe
Pas d’adhésion/ entrée gratuite .
Salle polyvalente Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 59 06 10
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English : Vente tout à 1€
L’événement Vente tout à 1€ Besançon a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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