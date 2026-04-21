Festival La Via Musica La Passion Napolitaine (Journée Bicentenaire) Besançon
Festival La Via Musica La Passion Napolitaine (Journée Bicentenaire) Besançon dimanche 7 juin 2026.
Besançon
Festival La Via Musica La Passion Napolitaine (Journée Bicentenaire)
Église Saint-Martin Besançon Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Entre ferveur et théâtralité, ce programme plonge au cœur du Naples baroque, ville où la musique sacrée se fait chair, souffle et émotion. Les symphonies poignantes d’Antonio Caldara, la prière intime du Salve Regina d’Alessandro Scarlatti et l’incomparable Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi composent un chemin musical d’une grande intensité. Portée par les voix lumineuses de Yongbeom Kwon (altus) et Johanna Neß (soprano), cette fresque spirituelle prend vie sous l’archet et le souffle du Winterthurer Streichquartett et de l’Ensemble Cristofori, dirigé par Arthur Schoonderwoerd. .
Église Saint-Martin Besançon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com
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English : Festival La Via Musica La Passion Napolitaine (Journée Bicentenaire)
L’événement Festival La Via Musica La Passion Napolitaine (Journée Bicentenaire) Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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