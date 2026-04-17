Concert Choeur Inter-Lycées 2026 The Greatest Showman Grand Kursaal Besançon

Besançon

Concert Choeur Inter-Lycées 2026 The Greatest Showman

Grand Kursaal 2 Pl. du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

C’est avec une immense fierté que nous vous annonçons la reprise de la comédie musicale The Greatest Showman par le Choeur Inter-Lycées et les élèves de la spécialité musique du Lycée Pasteur. Après des mois de répétitions, d’efforts et de passion, nos artistes en herbe sont prêts à vous émerveiller sur scène.

Porté par l’énergie et la créativité des élèves, ce spectacle est le fruit d’un travail collectif encadré par une équipe d’enseignants passionnés. Chants, jeux d’acteur et costumes chaque aspect a été pensé pour offrir une adaptation originale, mais fidèle à l’esprit du film culte.

The Greatest Showman est une ode à la différence, à la tolérance et à la poursuite de ses rêves. À travers des mélodies entraînantes, nos lycéens vous invitent à célébrer la magie du cirque et l’audace de croire en l’impossible. Un moment de pur bonheur à partager en famille, ou entre amis !

Ce spectacle est l’aboutissement d’un parcours artistique et humain. Alors, venez soutenir nos jeunes talents et réservez dès maintenant votre soirée ! .

Grand Kursaal 2 Pl. du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@coil-besancon.fr

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English : Concert Choeur Inter-Lycées 2026 The Greatest Showman

L’événement Concert Choeur Inter-Lycées 2026 The Greatest Showman Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON