De l’Hôtel Pétremand de Valay à la Banque de France devant la grille de la Banque de France Besançon

De l’Hôtel Pétremand de Valay à la Banque de France

devant la grille de la Banque de France 19 rue de la préfecture Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-24 16:00:00

fin : 2025-11-24 18:00:00

2025-11-24 2026-01-28 2026-03-24 2026-04-23

Lors de cette visite guidée, traversez le temps à la découverte de cet hôtel particulier, chef-d’œuvre de l’architecte Claude Antoine Colombot. Construit pour la famille Pétremand de Valay, laissez-vous séduire par les salons richement ornés de la fin du XVIIIe siècle. La visite se termine par une promenade dans le parc où se mêle harmonieusement cour et jardin. .

devant la grille de la Banque de France 19 rue de la préfecture Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

