Pint of science Besançon
Pint of science Besançon lundi 18 mai 2026.
Besançon
Pint of science
La Fontaine L’iguane café Madigan’s Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-18
Pint of Science invite des scientifiques à partager leurs dernières recherches avec vous.
Des milliers de chercheurs dans plus de 500 villes partagent et discutent de leurs découvertes avec des personnes dans leur pub, bar, café ou espace public local.
Pint of Science est une organisation à but non lucratif et organisée par une communauté de base composée de milliers de scientifiques à travers le monde. .
La Fontaine L’iguane café Madigan’s Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pint of science
L’événement Pint of science Besançon a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Les personnalités bisontines De Jenny d’Héricourt à Louis Pergaud place de la Révolution Besançon 28 avril 2026
- Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon 28 avril 2026
- Au bord des glaces, au bord du monde MSHE Besançon 28 avril 2026
- Guihome Kursaal Besançon 29 avril 2026
- Randonnées Y’a pas d’âge pour marcher Complexe sportif de la Malcombe Besançon 29 avril 2026