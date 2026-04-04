Besançon

Pint of science

La Fontaine L’iguane café Madigan’s Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-18

Pint of Science invite des scientifiques à partager leurs dernières recherches avec vous.

Des milliers de chercheurs dans plus de 500 villes partagent et discutent de leurs découvertes avec des personnes dans leur pub, bar, café ou espace public local.

Pint of Science est une organisation à but non lucratif et organisée par une communauté de base composée de milliers de scientifiques à travers le monde. .

La Fontaine L’iguane café Madigan’s Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Pint of science

L’événement Pint of science Besançon a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON