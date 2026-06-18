Orgue en ville: L’histoire de Babar et Céleste Eglise St-Pierre Besançon

Besançon

Orgue en ville: L’histoire de Babar et Céleste

Eglise St-Pierre 18 Place du 8 Septembre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 12:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

L’HISTOIRE DE BABAR ET CELESTE

Guy-Baptiste Jaccottet, orgue et composition

Pierre-Alain Clerc, récitant

Oeuvres de Poulenc et Jaccottet, projections d’illustrations sur écran

Revivez en musique les premières aventures de Babar et Céleste, les roi et reine des éléphants. Véritable plongeon en enfance pour les plus grands, ou découverte pour les plus jeunes, L’Histoire de Babar de Francis Poulenc et Le Voyage de Babar de Guy-Baptiste Jaccottet mettent en musique les histoires originales de Cécile et Jean de Brunhoff avec tendresse et humour.

Les mille et une sonorités de l’orgue accompagnent les éléphants dans leurs aventure dans ces contes musicaux accompagnés de la projections d’illustrations.

En partenariat avec les Amis de l’orgue de Besançon .

Eglise St-Pierre 18 Place du 8 Septembre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: L’histoire de Babar et Céleste

L’événement Orgue en ville: L’histoire de Babar et Céleste Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON