Le Corbusier pour les débutants, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

Le Corbusier pour les débutants Mardi 23 juin, 18h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00

Une soirée de médiation architecturale pour adultes, conçue comme un parcours en 5 jeux.

Une entrée active, accessible et critique dans l’univers de Le Corbusier.

Avec Aline Jarrot, architecte et conseillère élue de l’Ordre des architectes.

Biographie – Contexte – Vision

« Un homme, une époque, une vision »

Trois manches pour découvrir la vie, le siècle et les idées de

Le Corbusier.

Quiz – mémoire – chamallows – puzzle final

Formation / voyages / influences

« Devenir Le Corbusier »

Voyager, observer, dessiner, expérimenter : un apprentissage

par l’action.

Carnet de voyage – défis – influences

Les 5 points / Villa Savoye

« La quête des cinq principes »

QCM et maquette pour reconstituer la Villa Savoye à partir des

5 points.

Pilotis – toit-terrasse – plan libre – façade libre

Corps / mesure / espace

« Modulor »

Expérience corporelle puis débat critique autour de la mesure et

du corps.

Corps – proportions – espace – débat

Utopies / héritage / controverses

« Béton, amour ou dépression »

Faux JT, prises de position et Tribunal des utopies pour discuter

l’héritage corbuséen.

Débat – cartes avantage/malus – utopie urbaine – jury final

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/decouvrir-le-corbusier-autrement/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 83 40 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

Avec Aline Jarrot, architecte atelier adulte