Le Corbusier pour les débutants, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon
Le Corbusier pour les débutants, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon mardi 23 juin 2026.
Le Corbusier pour les débutants Mardi 23 juin, 18h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T21:00:00+02:00
Une soirée de médiation architecturale pour adultes, conçue comme un parcours en 5 jeux.
Une entrée active, accessible et critique dans l’univers de Le Corbusier.
Avec Aline Jarrot, architecte et conseillère élue de l’Ordre des architectes.
Biographie – Contexte – Vision
« Un homme, une époque, une vision »
Trois manches pour découvrir la vie, le siècle et les idées de
Le Corbusier.
Quiz – mémoire – chamallows – puzzle final
Formation / voyages / influences
« Devenir Le Corbusier »
Voyager, observer, dessiner, expérimenter : un apprentissage
par l’action.
Carnet de voyage – défis – influences
Les 5 points / Villa Savoye
« La quête des cinq principes »
QCM et maquette pour reconstituer la Villa Savoye à partir des
5 points.
Pilotis – toit-terrasse – plan libre – façade libre
Corps / mesure / espace
« Modulor »
Expérience corporelle puis débat critique autour de la mesure et
du corps.
Corps – proportions – espace – débat
Utopies / héritage / controverses
« Béton, amour ou dépression »
Faux JT, prises de position et Tribunal des utopies pour discuter
l’héritage corbuséen.
Débat – cartes avantage/malus – utopie urbaine – jury final
Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/decouvrir-le-corbusier-autrement/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 83 40 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]
Avec Aline Jarrot, architecte atelier adulte
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