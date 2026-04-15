Mai à Vélo Besançon, Esplanade des droits de l’homme/Besançon, Besançon

Mai à Vélo Besançon Mercredi 6 mai, 14h00 Esplanade des droits de l’homme/Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Mai à Vélo à Besançon – Mercredi 6 mai, 14h-17h

Atelier d’auto-réparation

Apprenez à entretenir et réparer votre vélo vous-même, avec l’aide de nos animateurs. Vous pourrez découvrir les gestes essentiels pour assurer le bon fonctionnement de votre vélo et repartir prêt à pédaler en toute confiance.

Séance de circulation urbaine à vélo

Vous savez faire du vélo, mais vous manquez d’assurance pour rouler en ville ? Cette séance vous guidera pas à pas dans l’apprentissage des bonnes pratiques du cyclisme urbain :

Maîtriser son vélo et adopter les techniques adaptées à la circulation en ville

S’équiper pour être visible et se protéger

Respecter les règles de circulation

Se positionner correctement par rapport aux autres usagers

Aborder les obstacles et adapter votre matériel et équipement aux conditions climatiques

Informations pratiques :

Événement gratuit, réservé aux bénéficiaires de la carte Avantages Jeunes

Nombre de places limité

Réservations obligatoires : conseil-mobilite@grandbesancon.fr

Esplanade des droits de l’homme/Besançon 2 rue megevand Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « conseil-mobilite@grandbesancon.fr »}] [{« link »: « mailto:conseil-mobilite@grandbesancon.fr »}]

Atelier d’auto-réparation vélo + séance de circulation en milieu urbain

Direction Communication / Grand Besançon Métropole