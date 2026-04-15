Mai à Vélo Besançon, Esplanade des droits de l’homme/Besançon, Besançon
Mai à Vélo Besançon, Esplanade des droits de l’homme/Besançon, Besançon mercredi 6 mai 2026.
Mai à Vélo Besançon Mercredi 6 mai, 14h00 Esplanade des droits de l’homme/Besançon Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Mai à Vélo à Besançon – Mercredi 6 mai, 14h-17h
Atelier d’auto-réparation
Apprenez à entretenir et réparer votre vélo vous-même, avec l’aide de nos animateurs. Vous pourrez découvrir les gestes essentiels pour assurer le bon fonctionnement de votre vélo et repartir prêt à pédaler en toute confiance.
Séance de circulation urbaine à vélo
Vous savez faire du vélo, mais vous manquez d’assurance pour rouler en ville ? Cette séance vous guidera pas à pas dans l’apprentissage des bonnes pratiques du cyclisme urbain :
Maîtriser son vélo et adopter les techniques adaptées à la circulation en ville
S’équiper pour être visible et se protéger
Respecter les règles de circulation
Se positionner correctement par rapport aux autres usagers
Aborder les obstacles et adapter votre matériel et équipement aux conditions climatiques
Informations pratiques :
Événement gratuit, réservé aux bénéficiaires de la carte Avantages Jeunes
Nombre de places limité
Réservations obligatoires : conseil-mobilite@grandbesancon.fr
Esplanade des droits de l’homme/Besançon 2 rue megevand Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « conseil-mobilite@grandbesancon.fr »}] [{« link »: « mailto:conseil-mobilite@grandbesancon.fr »}]
Atelier d’auto-réparation vélo + séance de circulation en milieu urbain
Direction Communication / Grand Besançon Métropole
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