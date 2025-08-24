Ousanousava Besançon

Ousanousava Besançon mardi 5 mai 2026.

Ousanousava

2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 17.2 – 17.2 – 17.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

OUSANOUSAVA est une formation musicale incontournable de l’île de La Réunion.

Le groupe a commencé à se faire connaître dans les années 80.

Avec l’écriture des premières chansons vers 1982, l’enchaînement de passages réguliers sur les podiums de l’île et en 1989 l’enregistrement de son premier album (qui porte le titre éponyme de « Ousanousava »), le groupe n’a jamais cessé de mettre en valeur la culture musicale réunionnaise.

Son parcours l’a amené à jouer sur les plus grandes scènes de La Réunion, mais également sur le territoire national, ou encore dans les pays de la zone Océan Indien (Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe…).

Aujourd’hui, fort d’une discographie de 15 albums (le dernier en date, enregistré en 2021, porte le titre de « Ça mon pays »), Ousanousava a plus que jamais l’envie de continuer à faire vibrer l’âme musicale réunionnaise.

Pour la tournée 2026 qui s’annonce, le groupe proposera un spectacle entier qui fera la part belle aux titres les plus célèbres de son répertoire, en visitant au plus près les différents albums… Les musiciens (8 sur scène presque un big band !) auront à cœur de faire voyager l’auditeur au son du maloya, du séga et bien d’autres rythmes.

La musique d’OUSANOUSAVA est à l’image de l’île de La Réunion Métissée, mélangée, généreuse, emplie de poésie et de variétés de couleurs !

Que vous connaissiez ou pas le groupe, ne ratez pas l’occasion de venir les écouter sur scène !

Bernard JORON guitare/trompette/chant

François JORON caïambre/chant

Patrick ATIDE guitare

Laurent SERVEAUX batterie

Frédéric TOSSEM basse/chœur

Guillaume DEJEAN violon/trompette

Alain CHAN YU HON saxophones

Teddy DORIS trombone

Raphael EL-BAZE mon

Jean Claude AMOUNY foh

Reeza NENAULT technicien assistant

Pascal WONG-FONG manager .

2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 92 65 50 37 le-groupe-ousanousava@hotmail.fr

English : Ousanousava

German : Ousanousava

Italiano :

Espanol :

L’événement Ousanousava Besançon a été mis à jour le 2025-08-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON