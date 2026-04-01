Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon

Besançon

Visite guidée Vin et dégustations

place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon Doubs

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Partez à la découverte de Besançon à travers une visite guidée insolite mêlant histoire, patrimoine et plaisirs œnologiques. Accompagné d’un guide-conférencier, explorez le centre historique, évoquez le quartier Battant, berceau des anciens vignerons bisontins et laissez-vous conter l’histoire viticole de la ville, autrefois couverte de vignes. La balade se termine au Cercle des Arômes, bar à vin situé 4 rue Bersot, pour une dégustation commentée qui éveillera vos papilles ! .

place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

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English : Visite guidée Vin et dégustations

L’événement Visite guidée Vin et dégustations Besançon a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON