Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon
Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon mercredi 15 avril 2026.
Besançon
Visite guidée Vin et dégustations
place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon Doubs
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-04-15 20:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Partez à la découverte de Besançon à travers une visite guidée insolite mêlant histoire, patrimoine et plaisirs œnologiques. Accompagné d’un guide-conférencier, explorez le centre historique, évoquez le quartier Battant, berceau des anciens vignerons bisontins et laissez-vous conter l’histoire viticole de la ville, autrefois couverte de vignes. La balade se termine au Cercle des Arômes, bar à vin situé 4 rue Bersot, pour une dégustation commentée qui éveillera vos papilles ! .
place Marulaz. Fontaine, place Marulaz. Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Visite guidée Vin et dégustations
L’événement Visite guidée Vin et dégustations Besançon a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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