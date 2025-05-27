Sentier d’Amagney Besançon Doubs
Sentier d’Amagney Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.
Sentier d’Amagney A pieds Difficile
Sentier d’Amagney 25220 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9200.0 Tarif :
Ce sentier, majoritairement sous couvert forestier, où chênes et hêtres centenaires se côtoient, vous offre des points de vue éphémères.
Difficile
https://data.grandbesancon.fr/opendata/dataset/rando/fiche/62/embed/1/categorie/pedestre
English :
This trail, mostly under forest cover, where hundred-year-old oaks and beeches stand side by side, offers you ephemeral viewpoints.
Deutsch :
Dieser überwiegend bewaldete Pfad, auf dem Eichen und jahrhundertealte Buchen nebeneinander stehen, bietet Ihnen immer wieder vergängliche Ausblicke.
Italiano :
Questo sentiero, per lo più sotto copertura forestale, dove querce e faggi centenari si affiancano, offre punti di vista effimeri.
Español :
Este sendero, en su mayor parte bajo la cubierta forestal, donde robles y hayas centenarios se yerguen unos junto a otros, le ofrece efímeros miradores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data