VERINO – GRAND KURSAAL Besancon

VERINO Début : 2026-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.

INGLORIOUS PROD PRÉSENTE : VERINOVerino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.On fait du rodéo.Le saviez-vous?Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”.Textes : VerinoEn collaboration avec : Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher Mise en scène : Thibaut EvrardRESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25