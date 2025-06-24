Verino Besançon Grand Kursaal Besançon
Verino Besançon Grand Kursaal Besançon jeudi 30 avril 2026.
Verino Besançon
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux. On fait du rodéo.
Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”. Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”.
Textes Verino
En collaboration avec Marion Balestriero, Aude Galliou, Greg Vacher
Mise en scène Thibaut Evrard .
