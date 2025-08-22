Boucle cyclo 11 Forêts, prairies et vallons Vélo de route Difficile

Boucle cyclo 11 Forêts, prairies et vallons Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Quittez la ville et partez à la découverte des environs de la forêt de Chailluz, au pied du Fort de la Dame Blanche. Le parcours se poursuit en direction de Marchaux et sa mythique montée lors de la course de côte. Belle redescente en direction d’Amagney, de la Vallée du Doubs et ses paysages bucoliques, avec vue imprenable sur les sommets environnants. Pour le retour, une jolie variante est envisageable par le village de Vaire-Arcier et ses sources. Retour majoritairement par voie cyclable.

English :

Leave the city and discover the surroundings of the forest of Chailluz, at the foot of the Fort of the White Lady. The route continues in the direction of Marchaux and its mythical climb during the hill climb. A nice descent in the direction of Amagney, the Doubs Valley and its bucolic landscapes, with a breathtaking view of the surrounding peaks. For the return, a nice variant is possible through the village of Vaire-Arcier and its springs. The return is mainly by bicycle.

Deutsch :

Verlassen Sie die Stadt und erkunden Sie die Umgebung des Waldes von Chailluz am Fuße des Fort de la Dame Blanche. Die Strecke führt weiter in Richtung Marchaux und seinem legendären Anstieg während des Bergrennens. Schöner Abstieg in Richtung Amagney, durch das Doubs-Tal und seine bukolischen Landschaften mit atemberaubender Aussicht auf die umliegenden Gipfel. Für den Rückweg ist eine schöne Variante über das Dorf Vaire-Arcier und seine Quellen denkbar. Rückweg überwiegend auf dem Radweg.

Italiano :

Lasciate la città e scoprite i dintorni della foresta di Chailluz, ai piedi del Fort de la Dame Blanche. Il percorso prosegue in direzione di Marchaux e della sua mitica salita durante la cronoscalata. Una bella discesa verso Amagney, la valle del Doubs e i suoi paesaggi bucolici, con una vista mozzafiato sulle cime circostanti. Per il ritorno, si può prevedere una bella variante attraverso il villaggio di Vaire-Arcier e le sue sorgenti. La maggior parte del viaggio di ritorno si svolge in bicicletta.

Español :

Salga de la ciudad y descubra los alrededores del bosque de Chailluz, al pie del Fuerte de la Dame Blanche. La ruta continúa en dirección a Marchaux y su mítica subida durante el ascenso a la colina. Un hermoso descenso hacia Amagney, el valle del Doubs y sus bucólicos paisajes, con una vista impresionante de las cumbres circundantes. Para la vuelta, se puede prever una bonita variante pasando por el pueblo de Vaire-Arcier y sus fuentes. La mayor parte del trayecto de vuelta se realiza en bicicleta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data