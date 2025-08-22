Boucle cyclo 4 Les rives de l’est bisontin sur l’eurovélo 6 Vélo de route Difficulté moyenne

Boucle cyclo 4 Les rives de l’est bisontin sur l’eurovélo 6 Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Partez à la découverte de la vallée du Doubs en empruntant quelques tronçons de l’Eurovélo 6. Ce circuit vous conduit jusqu’au village de Vaire-Arcier où l’eau est omniprésente à travers la rivière, les ruisseaux et les sources. Sur le chemin du retour, vous pédalez alternativement le long de la rivière et de son canal ponctué d’écluses.

English :

Discover the Doubs valley by following some sections of the Eurovélo 6. This tour leads you to the village of Vaire-Arcier where water is omnipresent through the river, streams and springs. On the way back, you pedal alternately along the river and its canal punctuated with locks.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Doubs-Tal und fahren Sie einige Abschnitte der Eurovélo 6. Diese Strecke führt Sie bis zum Dorf Vaire-Arcier, wo das Wasser durch den Fluss, die Bäche und die Quellen allgegenwärtig ist. Auf dem Rückweg radeln Sie abwechselnd entlang des Flusses und seines von Schleusen unterbrochenen Kanals.

Italiano :

Scoprite la valle del Doubs percorrendo alcuni tratti dell’Eurovélo 6. Questo percorso vi porta al villaggio di Vaire-Arcier, dove l’acqua è onnipresente attraverso il fiume, i ruscelli e le sorgenti. Al ritorno, si pedala alternativamente lungo il fiume e il suo canale costellato di chiuse.

Español :

Descubra el valle del Doubs siguiendo algunos tramos de la Eurovélo 6. Esta ruta le llevará hasta el pueblo de Vaire-Arcier, donde el agua está omnipresente a través del río, los arroyos y los manantiales. A la vuelta, pedalearás alternativamente por el río y su canal salpicado de esclusas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data