Balade urbaine, rives et remparts du Doubs Besançon Doubs

Balade urbaine, rives et remparts du Doubs Besançon
vendredi 1 mai 2026
Balade urbaine, rives et remparts du Doubs A pieds
Balade urbaine, rives et remparts du Doubs 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4600.0
Lassen Sie sich von Ihren Schritten zum Ufer der Doubs führen! Besançon hat ein bemerkenswertes Naturerbe, das Sie bei einem Spaziergang entlang der Kais entdecken können. Schauen Sie nach und bewundern Sie die Befestigungsanlagen von Vauban, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören 4,6 km Strecke
https://www.besancon-tourisme.com/pdf/CircuitsBesancon.pdf +33 3 81 80 92 55
English :
Let yourself be guided from your steps to the river Doubs! Besançon has a beautiful natural environment, which you can explore by walking around the river Kais. Take a walk and discover the buildings of Vauban, which are part of the UNESCO World Cultural Heritage Site. 4,6 km Stretch
Deutsch :
Italiano :
Lasciatevi guidare dai vostri passi fino al fiume Doubs! Besançon vanta uno splendido ambiente naturale, che potrete esplorare con una passeggiata lungo il fiume Kais. Passeggiate e scoprite gli edifici di Vauban, che fanno parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. 4,6 km Stretch
Español :
¡Déjese guiar desde sus pasos hasta el río Doubs! Besançon posee un bello entorno natural, que podrá explorar en un paseo a lo largo del río Kais. Pasee y descubra los edificios de Vauban, que forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. 4,6 km Estirpe..
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data