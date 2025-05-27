Boucle cyclo 12 « Aux portes des montagnes du Jura » Besançon Doubs

Boucle cyclo 12 « Aux portes des montagnes du Jura » Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclo 12 « Aux portes des montagnes du Jura » Vélo de route Difficile

Boucle cyclo 12 « Aux portes des montagnes du Jura » Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Partez à la conquête du sommet de Montfaucon ! Tout au long de votre ascension, ce parcours vous offre un panorama exceptionnel. Vos efforts seront récompensés en arrivant sur les hauteurs du village. Une vue grandiose vous y attend par temps clair, avec en toile de fond et selon l’angle de vue choisi le Mont Poupet, les sommets jurassiens, vosgiens et le Mont Blanc ! Retour rapide en direction de la Vallée du Doubs jusqu’à la Malate.

Difficile

https://data.grandbesancon.fr/opendata/dataset/rando/fiche/86/embed/1/categorie/cyclo

English :

Set out to conquer the summit of Montfaucon! All along your ascent, this route offers you an exceptional panorama. Your efforts will be rewarded when you reach the heights of the village. A grandiose view awaits you on a clear day, with the Mont Poupet, the Jura and Vosges summits and the Mont Blanc as a backdrop, depending on the angle of view chosen! Quick return in the direction of the Doubs Valley to La Malate.

Deutsch :

Erobern Sie den Gipfel von Montfaucon! Während Ihres gesamten Aufstiegs bietet Ihnen diese Strecke ein außergewöhnliches Panorama. Ihre Anstrengungen werden belohnt, wenn Sie auf den Anhöhen des Dorfes ankommen. Dort erwartet Sie bei klarem Wetter ein grandioser Ausblick, der je nach gewähltem Blickwinkel folgende Kulisse bietet: den Mont Poupet, die Gipfel des Jura, der Vogesen und des Mont Blanc! Schnell geht es zurück in Richtung des Doubs-Tals bis nach La Malate.

Italiano :

Partite alla conquista della vetta del Montfaucon! Durante l’ascesa, questo percorso vi offre un panorama eccezionale. I vostri sforzi saranno ricompensati quando raggiungerete le alture del villaggio. Nelle giornate limpide vi aspetta una vista grandiosa, con il Mont Poupet, le cime del Giura e dei Vosgi e il Monte Bianco sullo sfondo, a seconda dell’angolazione scelta! Ritorno rapido verso la valle del Doubs fino a La Malate.

Español :

¡Láncese a la conquista de la cima del Montfaucon! A lo largo de su ascensión, esta ruta le ofrece un panorama excepcional. Sus esfuerzos se verán recompensados cuando alcance las alturas del pueblo. Una vista grandiosa le espera en un día claro, con el Mont Poupet, las cumbres del Jura y de los Vosgos y el Mont Blanc al fondo, ¡según el ángulo que elija! Vuelva rápidamente hacia el valle del Doubs para llegar a La Malate.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data