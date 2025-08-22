Sentier de Béthanie-la-marne Besançon Doubs
Sentier de Béthanie-la-marne Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sentier de Béthanie-la-marne A pieds Difficulté moyenne
Sentier de Béthanie-la-marne 13 route de Besançon 25320 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8400.0 Tarif :
Jolie balade familiale qui traverse les espaces ruraux aux portes de Besançon, entre sous-bois et paysages ouverts.
https://www.grandes-heures-nature.fr/activites/les-randonnees-pedestres/
English :
A nice family walk that crosses the rural areas at the gates of Besançon, between undergrowth and open landscapes.
Deutsch :
Hübsche Familienwanderung durch die ländlichen Räume vor den Toren Besançons, zwischen Unterholz und offenen Landschaften.
Italiano :
Una bella passeggiata per famiglie nelle zone rurali alle porte di Besançon, tra sottobosco e paesaggi aperti.
Español :
Un agradable paseo familiar por las zonas rurales a las puertas de Besançon, entre maleza y paisajes abiertos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data