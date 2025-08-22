Sentier de Béthanie-la-marne Besançon Doubs

Sentier de Béthanie-la-marne A pieds Difficulté moyenne

Sentier de Béthanie-la-marne 13 route de Besançon 25320 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8400.0 Tarif :

Jolie balade familiale qui traverse les espaces ruraux aux portes de Besançon, entre sous-bois et paysages ouverts.

Difficulté moyenne

https://www.grandes-heures-nature.fr/activites/les-randonnees-pedestres/

English :

A nice family walk that crosses the rural areas at the gates of Besançon, between undergrowth and open landscapes.

Deutsch :

Hübsche Familienwanderung durch die ländlichen Räume vor den Toren Besançons, zwischen Unterholz und offenen Landschaften.

Italiano :

Una bella passeggiata per famiglie nelle zone rurali alle porte di Besançon, tra sottobosco e paesaggi aperti.

Español :

Un agradable paseo familiar por las zonas rurales a las puertas de Besançon, entre maleza y paisajes abiertos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data