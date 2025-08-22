Circuit de Planoise Besançon Doubs

Circuit de Planoise A pieds Difficile

Circuit de Planoise La Malcombe 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5700.0 Tarif :

Un parcours assez sportif d’un dénivelé de 250 m pour découvrir sur le versant sud de la colline les nombreuses traces d’anciennes cultures en terrasse. Au nord, un cheminement forestier permet la liaison avec le parc urbain.

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/150225

English :

A rather sporty route with a 250 m difference in altitude to discover on the south side of the hill the numerous traces of ancient terrace cultivation. To the north, a forest path links with the urban park.

Deutsch :

Eine recht sportliche Strecke mit einem Höhenunterschied von 250 m, auf der Sie am Südhang des Hügels die zahlreichen Spuren der früheren Terrassenkulturen entdecken können. Im Norden stellt ein Waldweg die Verbindung zum Stadtpark her.

Italiano :

Un percorso abbastanza sportivo con 250 m di dislivello per scoprire le numerose tracce di antiche coltivazioni a terrazza sul versante meridionale della collina. A nord, un sentiero nel bosco si collega al parco urbano.

Español :

Recorrido bastante deportivo con 250 m de desnivel para descubrir los numerosos vestigios de antiguos cultivos en terrazas en la ladera sur de la colina. Al norte, un sendero arbolado enlaza con el parque urbano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data