Colline de Planoise Besançon Doubs

Colline de Planoise Chemin du Fort de Planoise, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5820.0 Tarif :

Parcours où vous découvrirez, sur le versant sud de la colline, les nombreuses traces d’anciennes cultures en terrasse.

English :

On the southern slopes of the hill, you’ll discover numerous traces of ancient terraced cultivation.

Deutsch :

Strecke, auf der Sie am Südhang des Hügels die zahlreichen Spuren alter Terrassenkulturen entdecken.

Italiano :

Lungo questo percorso, sulle pendici meridionali della collina, si scoprono molte tracce di antiche coltivazioni a terrazza.

Español :

En esta ruta, en la ladera sur de la colina, descubrirá numerosos vestigios de antiguos cultivos en terrazas.

