Colline de Planoise Besançon Doubs

Colline de Planoise Chemin du Fort de Planoise, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5820.0 Tarif :
Parcours où vous découvrirez, sur le versant sud de la colline, les nombreuses traces d’anciennes cultures en terrasse.
English :
On the southern slopes of the hill, you’ll discover numerous traces of ancient terraced cultivation.
Deutsch :
Strecke, auf der Sie am Südhang des Hügels die zahlreichen Spuren alter Terrassenkulturen entdecken.
Italiano :
Lungo questo percorso, sulle pendici meridionali della collina, si scoprono molte tracce di antiche coltivazioni a terrazza.
Español :
En esta ruta, en la ladera sur de la colina, descubrirá numerosos vestigios de antiguos cultivos en terrazas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20