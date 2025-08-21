La Sablière de Geneuille Espace Sensible Naturel Besançon Doubs

La Sablière de Geneuille Espace Sensible Naturel A pieds

La Sablière de Geneuille Espace Sensible Naturel 25870 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Le Conseil départemental du Doubs développe un réseau d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) véritables vitrines de la diversité des milieux naturels du développement, ces sites font l’objet d’une gestion visant à préserver la biodiversité et sont égaleent destinés à l’accueil du public à travers une ouverture et un aménagement raisonné. Les panneaux que vous allez trouver le long du parcours vous serviront pour déchiffrer les indices qui vous permettront de trouver les coordonnées du trésor.

English :

The Doubs Departmental Council is developing a network of Sensitive Natural Areas (ENS): true showcases of the diversity of natural environments in the development, these sites are managed to preserve biodiversity and are also intended to welcome the public through an opening and a reasonable development. The signs that you will find along the route will help you to decipher the clues that will allow you to find the coordinates of the treasure.

Deutsch :

Der Conseil départemental du Doubs entwickelt ein Netz von Espaces Naturels Sensibles (ENS): Diese Gebiete sind wahre Schaufenster der Vielfalt der natürlichen Lebensräume der Entwicklung und werden so verwaltet, dass die Biodiversität erhalten bleibt. Sie sind auch für den Empfang der Öffentlichkeit bestimmt, indem sie geöffnet und vernünftig gestaltet werden. Die Schilder, die Sie entlang des Weges finden werden, dienen Ihnen dazu, die Hinweise zu entschlüsseln, die Ihnen helfen werden, die Koordinaten des Schatzes zu finden.

Italiano :

Il Consiglio Dipartimentale del Doubs sta sviluppando una rete di Aree Naturali Sensibili (ENS): vere e proprie vetrine della diversità degli ambienti naturali dello sviluppo, questi siti sono gestiti per preservare la biodiversità e sono anche destinati ad accogliere il pubblico attraverso un’apertura e uno sviluppo ragionato. I cartelli che troverete lungo il percorso vi aiuteranno a decifrare gli indizi che vi permetteranno di trovare le coordinate del tesoro.

Español :

El Consejo Departamental del Doubs está desarrollando una red de Espacios Naturales Sensibles (ENS): verdaderos escaparates de la diversidad de los medios naturales de la comarca, estos lugares se gestionan para preservar la biodiversidad y también están destinados a acoger al público mediante una apertura y un acondicionamiento razonados. Las señales que encontrará a lo largo del recorrido le ayudarán a descifrar las pistas que le permitirán encontrar las coordenadas del tesoro.

