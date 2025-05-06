Visite guidée surprise Office de Tourisme Besançon
Visite guidée surprise Office de Tourisme Besançon mardi 4 novembre 2025.
Visite guidée surprise
Office de Tourisme 52 Grande Rue Besançon Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2026-04-07 19:30:00
2025-11-04 2025-12-02 2026-01-06 2026-02-03 2026-03-03 2026-04-07
Destination secrète, visite inédite… Chaque mois, inscrivez-vous pour une nouvelle aventure et laissez-vous guider par la passion de votre guide conférencier.
Une visite inattendue suivie par une dégustation surprise animée par le Comité gastronomique et promotion des produits régionaux de Bourgogne Franche-Comté.
Une expérience unique à chaque fois !
Le lieu de rendez-vous est communiqué 24 h avant la visite .
Office de Tourisme 52 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
