Visite guidée surprise Office de Tourisme Besançon

Office de Tourisme 52 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:00:00

fin : 2026-04-07 19:30:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-12-02 2026-01-06 2026-02-03 2026-03-03 2026-04-07

Destination secrète, visite inédite… Chaque mois, inscrivez-vous pour une nouvelle aventure et laissez-vous guider par la passion de votre guide conférencier.

Une visite inattendue suivie par une dégustation surprise animée par le Comité gastronomique et promotion des produits régionaux de Bourgogne Franche-Comté.

Une expérience unique à chaque fois !

Le lieu de rendez-vous est communiqué 24 h avant la visite .

Office de Tourisme 52 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

