Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon

Besançon

Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation)

Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03

Au détour des ruelles du centre historique, notre guide-conférencier vous dévoile les secrets des monuments incontournables de la ville. Une visite idéale pour celles et ceux qui veulent découvrir le véritable cœur de Besançon. .

Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com

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English : Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation)

L’événement Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation) Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON