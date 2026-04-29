Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon
Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon samedi 2 mai 2026.
Besançon
Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation)
Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-07-11 13:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03
Au détour des ruelles du centre historique, notre guide-conférencier vous dévoile les secrets des monuments incontournables de la ville. Une visite idéale pour celles et ceux qui veulent découvrir le véritable cœur de Besançon. .
Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com
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English : Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation)
L’événement Visite guidée Il était une fois Besançon (avec dégustation) Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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