Concert Contes & Légendes Grand Kursaal Besançon

Besançon

Concert Contes & Légendes

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Notre Orchestre vous invite à plonger dans un univers magique et épique à l’occasion de son traditionnel concert de printemps au Grand Kursaal à Besançon !

Nous aurons également le plaisir d’accueillir l’Harmonie Fanfare Rudipontaine pour un concert exceptionnel autour des plus belles histoires fantastiques.

Buvette de la brasserie Gagloff disponible sur place. .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Contes & Légendes

L’événement Concert Contes & Légendes Besançon a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON