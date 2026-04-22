Concert Contes & Légendes Grand Kursaal Besançon
Concert Contes & Légendes Grand Kursaal Besançon dimanche 3 mai 2026.
Besançon
Concert Contes & Légendes
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Notre Orchestre vous invite à plonger dans un univers magique et épique à l’occasion de son traditionnel concert de printemps au Grand Kursaal à Besançon !
Nous aurons également le plaisir d’accueillir l’Harmonie Fanfare Rudipontaine pour un concert exceptionnel autour des plus belles histoires fantastiques.
Buvette de la brasserie Gagloff disponible sur place. .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Contes & Légendes
L’événement Concert Contes & Légendes Besançon a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- OU EST L’ASSISTANT COMEDIE DE BESANCON Besancon 25 avril 2026
- ON EST EN FAMILLE COMEDIE DE BESANCON Besancon 25 avril 2026
- Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes Ateliers Ricochets Besançon 25 avril 2026
- Le Brunch chez LauMas Restaurant LauMas Besançon 26 avril 2026
- Les personnalités bisontines De Jenny d’Héricourt à Louis Pergaud place de la Révolution Besançon 28 avril 2026