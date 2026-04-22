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Concert Contes & Légendes Grand Kursaal Besançon

Concert Contes & Légendes Grand Kursaal Besançon dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Grand Kursaal

Adresse : 2 Place du Théâtre

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Concert Contes & Légendes

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Notre Orchestre vous invite à plonger dans un univers magique et épique à l’occasion de son traditionnel concert de printemps au Grand Kursaal à Besançon !
Nous aurons également le plaisir d’accueillir l’Harmonie Fanfare Rudipontaine pour un concert exceptionnel autour des plus belles histoires fantastiques.

Buvette de la brasserie Gagloff disponible sur place.   .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Contes & Légendes

L’événement Concert Contes & Légendes Besançon a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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