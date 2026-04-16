Le Brunch chez LauMas Restaurant LauMas Besançon

Besançon

Le Brunch chez LauMas

Restaurant LauMas 35 Rue Charles Nodier Besançon Doubs

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-10 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-28

Le restaurant LauMas propose, sur réservation certains dimanches, une expérience gourmande avec un brunch servi sous forme de buffet à volonté.

La formule se compose d’un large éventail de 40 pièces sucrées et salées, toutes préparées maison pour garantir fraîcheur et qualité.

L’offre inclut un jus d’orange pressé ainsi qu’une boisson chaude, mettant à l’honneur des produits de la région avec les thés de la Brûlerie Comtoise et le café de Somewhere.

Deux services sont organisés en fin de matinée et en début d’après-midi dans un décor chaleureux et convivial. Pour ceux qui préfèrent savourer ces préparations à domicile, une formule complète à emporter est également disponible sur commande. .

Restaurant LauMas 35 Rue Charles Nodier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 71 38 36 laumasrestaurant@hotmail.com

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English : Le Brunch chez LauMas

L’événement Le Brunch chez LauMas Besançon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON