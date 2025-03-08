Viktor Vincent Grand Kursaal Besançon

Viktor Vincent

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Spectacle conseillé à partir de 12 ans !

Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences…

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.

Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique.

Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ? Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps… .

