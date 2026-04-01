Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes Ateliers Ricochets Besançon
Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes Ateliers Ricochets Besançon samedi 25 avril 2026.
Besançon
Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes
Ateliers Ricochets 30 faubourg rivotte Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes ! Venez découvrir les coulisses de l’atelier illustration, design d’objet, bande dessinée, graphisme et architecture, il y en aura pour tous les goûts !
* Exposition spéciale dans la pièce vitrine de l’atelier
* Dédicaces d’albums et vente du Magazine Meuh sur place
* Boutique et vente d’objets, installés juste pour l’occasion
* Buffet gourmand tout au long de la journée
Ne manque pas cette journée créative conviviale
On vous attends nombreux.ses ! .
Ateliers Ricochets 30 faubourg rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 37 36 43 marion.goux.mg@gmail.com
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English : Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes
L’événement Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes Besançon a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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