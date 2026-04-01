Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes Ateliers Ricochets Besançon

Besançon

Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes

Ateliers Ricochets 30 faubourg rivotte Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes ! Venez découvrir les coulisses de l’atelier illustration, design d’objet, bande dessinée, graphisme et architecture, il y en aura pour tous les goûts !

* Exposition spéciale dans la pièce vitrine de l’atelier

* Dédicaces d’albums et vente du Magazine Meuh sur place

* Boutique et vente d’objets, installés juste pour l’occasion

* Buffet gourmand tout au long de la journée

Ne manque pas cette journée créative conviviale

On vous attends nombreux.ses ! .

Ateliers Ricochets 30 faubourg rivotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 37 36 43 marion.goux.mg@gmail.com

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English : Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes

L’événement Les ateliers Ricochets ouvrent leurs portes Besançon a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON