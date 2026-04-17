Spectacle Horizon Citadelle de Besançon Besançon

Besançon

Spectacle Horizon

Citadelle de Besançon 99, rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

La compagnie La Salamandre vous propose une représentation nommée Horizon . Spectacle de 45mn, composé de 13 tableaux, mêlant la dance, la musique, les arts de la rue, magnifiés par la longue expérience de la compagnie dans les Arts du Feu.

Tour d’horizon, nous sommes sur une ligne d’équilibre, une ligne de crêtes contemplant les horizons où peut basculer un monde en pleine mutation.

Qu’est ce qui nous tient debout, nous fait rêver, exister, nous identifie. Sous les oripeaux du quotidien, la flamme nous anime, nous unit. Un groupe d’anges déchus va recréer dans le cercle le monde à explorer. Un secret y est déposé, la vie germe, un incroyable désir de sortir des palissades dressées.

Retrouver à l’échelle du monde les choses que l’on cultive à l’intime. Croire qu’il est encore possible de ralentir cette humaine fuite en avant. Passer du brouillard industriel au compost, un terreau à cultiver, le futur se profile, laisser passer la lumière naturelle afin d’éclairer ces belles âmes sur le chemin à parcourir.

Des mythologiques origines de la culture humaine à l’avenir harmonique, l’air, la terre, l’eau et le feu façonnent l’homme, debout par curiosité, et conscient, maintenant. .

Citadelle de Besançon 99, rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 88 11 91 compagnie@la-salamandre.com

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English : Spectacle Horizon

L’événement Spectacle Horizon Besançon a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON