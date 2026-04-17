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Exposition de Gat kundera Café libraire L’interstice Besançon

Exposition de Gat kundera Café libraire L’interstice Besançon mardi 5 mai 2026.

Lieu : Café libraire L'interstice

Adresse : 43 Rue Megevand

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 45 45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Exposition de Gat kundera

Café libraire L’interstice 43 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-05-05

Une opportunité de découvrir l’univers poétique de l’artiste Gat Kundera s’offre aux amateurs d’art et de pratique créative. À Nancray, un atelier d’aquarelle de trois heures est organisé à La Comtoiserie. Cette session, accessible à tous les niveaux, inclut la fourniture du matériel ainsi qu’un goûter. L’occasion de s’initier ou de perfectionner sa technique dans un cadre convivial.

Parallèlement, le café-librairie L’Interstice à Besançon accueille l’exposition Petit Fantôme . Les œuvres de Gat Kundera. Cette série de peintures à l’eau dépeint un monde sylvestre peuplé de créatures oniriques, où la lumière traverse des feuillages délicats.   .

Café libraire L’interstice 43 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 43 01 15  gaetane.koehler@laposte.net

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English : Exposition de Gat kundera

L’événement Exposition de Gat kundera Besançon a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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