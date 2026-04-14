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Lancement de Mai à Vélo, Académie de Besançon, Besançon

Lancement de Mai à Vélo, Académie de Besançon, Besançon lundi 4 mai 2026.

Lieu : Académie de Besançon

Adresse : 10 rue de la Convention Besançon

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Lancement de Mai à Vélo Lundi 4 mai, 12h30 Académie de Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T12:30:00+02:00 – 2026-05-04T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T12:30:00+02:00 – 2026-05-04T14:00:00+02:00

Académie de Besançon 10 rue de la Convention Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Pour lancer le grand challenge d’activité Mai à Vélo et découvrir le nouveau plan de mobilité académique, les personnels de rectorat de l’académie de Besançon sont invités à un moment convivial.

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