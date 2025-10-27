La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Petit Kursaal Besançon

Besançon

La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art!

Petit Kursaal 2 place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une ouvreuse s’apprête à fermer définitivement les portes du cinéma dans lequel elle a exercé pendant de nombreuses années… et elle se remémore tous les moments exceptionnels qu’elle y a vécus!

Les élèves de Vocal Mania Besançon vous embarquent pour deux heures de chansons, de chorégraphies, de rires et de jolies émotions! Préparez-vous à naviguer parmi les bandes originales qui ont jalonné l’histoire du cinéma, il y en aura pour tous les goûts!

Tous les bénéfices seront reversés à OncoDoubs, qui accompagne les personnes atteintes d’un cancer, et en particulier les femmes atteintes d’un cancer du sein. .

Petit Kursaal 2 place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 42 85 05 carole.vocalmania@gmail.com

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English : La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art!

L’événement La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Besançon a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON