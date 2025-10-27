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La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Petit Kursaal Besançon

La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Petit Kursaal Besançon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Petit Kursaal

Adresse : 2 place du Théâtre

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Besançon

La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art!

Petit Kursaal 2 place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Une ouvreuse s’apprête à fermer définitivement les portes du cinéma dans lequel elle a exercé pendant de nombreuses années… et elle se remémore tous les moments exceptionnels qu’elle y a vécus!

Les élèves de Vocal Mania Besançon vous embarquent pour deux heures de chansons, de chorégraphies, de rires et de jolies émotions! Préparez-vous à naviguer parmi les bandes originales qui ont jalonné l’histoire du cinéma, il y en aura pour tous les goûts!

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Petit Kursaal 2 place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 42 85 05  carole.vocalmania@gmail.com

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English : La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art!

L’événement La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Besançon a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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