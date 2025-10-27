La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Petit Kursaal Besançon
La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Petit Kursaal Besançon samedi 27 juin 2026.
Besançon
La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art!
Petit Kursaal 2 place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une ouvreuse s’apprête à fermer définitivement les portes du cinéma dans lequel elle a exercé pendant de nombreuses années… et elle se remémore tous les moments exceptionnels qu’elle y a vécus!
Les élèves de Vocal Mania Besançon vous embarquent pour deux heures de chansons, de chorégraphies, de rires et de jolies émotions! Préparez-vous à naviguer parmi les bandes originales qui ont jalonné l’histoire du cinéma, il y en aura pour tous les goûts!
Tous les bénéfices seront reversés à OncoDoubs, qui accompagne les personnes atteintes d’un cancer, et en particulier les femmes atteintes d’un cancer du sein. .
Petit Kursaal 2 place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 42 85 05 carole.vocalmania@gmail.com
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English : La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art!
L’événement La Dernière Séance Voyage en chansons au pays du 7ème Art! Besançon a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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