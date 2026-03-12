Au son des clochers comtois de Besançon Devant la cathédrale Saint-Jean Besançon
Au son des clochers comtois de Besançon Devant la cathédrale Saint-Jean Besançon samedi 16 mai 2026.
Besançon
Au son des clochers comtois de Besançon
Devant la cathédrale Saint-Jean 10 rue de la Convention Besançon Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:30:00
fin : 2026-06-19 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-27 2026-05-30 2026-06-19
Avec leurs coupoles à quatre pans, impossible de les manquer en Franche-Comté ! Coiffant près de 700 églises, les clochers avec un dôme à l’impérial représentent un patrimoine régional précieux. En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez les quatre clochers comtois du centre-ville de Besançon, à commencer par celui de la cathédrale Saint-Jean, revêtant une réelle importance. .
Devant la cathédrale Saint-Jean 10 rue de la Convention Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Au son des clochers comtois de Besançon
L’événement Au son des clochers comtois de Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-03-31 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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