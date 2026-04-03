Besançon

Visite théâtralisée un voyage dans le temps au XVIIIème siècle

31 Rue de la Préfecture Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-10 2026-08-17 2026-08-25 2026-09-30

Nous sommes début septembre 1805. Jeanne-Baptiste de Prémont Terrier de Santans sort de la Préfecture, enfin libre. Elle n’a qu’une envie, marcher dans sa ville, revoir les lieux, ceux qu’elle chérissait, ceux plus douloureux. Venez la suivre dans son parcours qui vous fera découvrir le Besançon du XVIIIème siècle, des temps glorieux aux affres de la Révolution française. .

31 Rue de la Préfecture Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com

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English : Visite théâtralisée un voyage dans le temps au XVIIIème siècle

L’événement Visite théâtralisée un voyage dans le temps au XVIIIème siècle Besançon a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON