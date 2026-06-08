Visite guidée des cabordes de Petit Chaudanne en haut du chemin des Chevanney Besançon samedi 27 juin 2026.

Besançon

Visite guidée des cabordes de Petit Chaudanne

en haut du chemin des Chevanney Cabordes de Chevanney Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Les cabordes font partie du paysage des collines de Besançon et de ses environs. Avec les terrasses et quelques pieds de vigne, elles sont les témoins vivants du riche et intense patrimoine viticole de Besançon jusqu’au XIXème siècle.

Au détour d’un sentier, découvrez les cabordes de Chaudanne et sur l’une d’elles, le travail de restauration aujourd’hui achevé, accompli par les bénévoles après 15 mois de chantier.

Des passionnés vous raconteront l’histoire de cet immense vignoble disparu, un géologue vous expliquera comment le relief s’est façonné à travers l’histoire

du paléoméandre du Doubs à Velotte.

Circuit en milieu naturel durant 1h, d’environ 600m, dénivelé positif de 60m, non accessible aux PMR, révoir de bonnes chaussures.

Un parcours optionnel permettra d’accéder à titre exceptionnel à une cabordes classée monument historique (30’ supplémentaire).

Visite organisée par l’association Cabordes en héritage .

en haut du chemin des Chevanney Cabordes de Chevanney Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 37 31 56 cabordesenheritage@gmail.com

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English : Visite guidée des cabordes de Petit Chaudanne

L’événement Visite guidée des cabordes de Petit Chaudanne Besançon a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON