Exposition collective Correspondances Illustrées au 52 Besançon
Exposition collective Correspondances Illustrées au 52 Besançon lundi 8 juin 2026.
Besançon
Exposition collective Correspondances Illustrées
au 52 52 Rue Battant Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:00:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22
Dans le cadre de l’événement national du Printemps du dessin, Le 52 & Tache Papier -Print Club Dijon proposent une correspondance illustrée entre 10 artistes bourguignons et franc-comtois. Venez découvrir leur exposition collective!
Lison Barrier, Joanna Calderwood, Anaïs Dubois, Florent Dubois, Éléa Fouchard, Laureline Lê, Marcia Mascia, Justine Péronnet, Romeo Poutot et Cécile Vanneste nous les avons toutes et tous répartis en binômes pour réaliser ensemble cinq diptyques de dessins, imprimés en risographie à l’atelier du Tache papier.
Rendez-vous samedi 13 juin de 10h à 12h au Tache Papier à Dijon et au 52 à Besançon pour une rencontre avec les artistes .
au 52 52 Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 01 91
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English : Exposition collective Correspondances Illustrées
L’événement Exposition collective Correspondances Illustrées Besançon a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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