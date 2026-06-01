Nicolas Cattin, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

Nicolas Cattin Mardi 9 juin, 18h30 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Nicolas Cattin

Rencontre et fête de lancement de la résidence de création ACR

Rendez-vous informel à l’atelier de la Maison de l’Architecture avec Nicolas Cattin, artiste accueilli en résidence de création pour la valorisation de bâtiments bisontins labellisés Architecture contemporaine remarquable en collaboration étroite avec la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Nicolas Cattin est artiste plasticien et dessinateur, né en 1989 et basé à Besançon. Il est diplômé de l’École supérieure d’art de Mulhouse – Le Quai, ainsi que d’un master en géographie, aménagement du territoire, urbanisme et systèmes d’information géographique. Dessiner l’architecture est pour Nicolas Cattin une manière d’habiter le monde. Non pas de le décrire, ni de l’expliquer, mais de s’y tenir, un moment, attentif à ce qui s’y joue silencieusement. Sa pratique du dessin s’inscrit depuis longtemps dans un rapport étroit à la ville et aux formes bâties. Il dessine des architectures réelles ou imaginées, des villes passées, présentes ou futures, des structures qui débordent, grandissent, se superposent, parfois jusqu’à l’excès. Ces paysages urbains sont traversés par des lignes de fuite, des tensions d’échelle, une fascination mêlée d’inquiétude face à des constructions qui nous dépassent et nous survivent.

La résidence de création sur Label Architecture Contemporaine Remarquable s’inscrit naturellement dans cette continuité, tout en la déplaçant. Elle offre le temps et le cadre nécessaires pour ralentir, pour s’ancrer dans un territoire précis, et pour approcher des bâtiments existants non comme des icônes architecturales, mais comme des espaces vécus, traversés, entretenus.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/nicolas-cattin/ »}, {« type »: « email », « value »: « cintact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}]

Rencontre et fête de lancement de la résidence de création ACR dessin illustration