Festival Grandes Heures Nature Besançon

Festival Grandes Heures Nature

Parc Chamars Besançon Doubs

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-14

2026-06-11

Sportifs aguerris ou pratiquants amateurs, familles, scolaires, simples curieux ou amoureux de la nature, ne ratez pas cet évènement unique.

Près de 10 épreuves et de nombreux défis sportifs seront proposés tout au long des 3 jours

L’Ekiden marathon relais ;

Les Raids X’périences ;

Les Randos VTT & VTTAE avec formule ENDURO (nouveauté) ;

La Rando Kayak ;

Le Paddle Race (open de France) ;

L’Open d’escalade ;

Le Raid kids ;

La rando gourmande.

De la simple balade au raid le plus engagé, ces épreuves traverseront le territoire et ses reliefs, notre terrain de jeu du Grand Besançon ! .

Parc Chamars Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

