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Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon

Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle C4 Centre diocésain

Adresse : 20, Rue Mégevand

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

CONTES BIBLIQUES Les actes des Apôtres
LES ACTES DES APÔTRES
– Contes bibliques –
par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte   .

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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