Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

CONTES BIBLIQUES Les actes des Apôtres

LES ACTES DES APÔTRES

– Contes bibliques –

par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte .

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON