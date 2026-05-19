Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon
Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon samedi 13 juin 2026.
Besançon
Association AGHC Médiation culturelle
Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
CONTES BIBLIQUES Les actes des Apôtres
LES ACTES DES APÔTRES
– Contes bibliques –
par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte .
Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Association AGHC Médiation culturelle
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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