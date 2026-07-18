Portes ouvertes estivales dans 7 élevages de Bourgogne Franche Comté L’escargot sort de sa coquille Ferme hélicicole du CFPPA de Chateaufarine Besançon

Informations pratiques

Besançon

Portes ouvertes estivales dans 7 élevages de Bourgogne Franche Comté L’escargot sort de sa coquille

Ferme hélicicole du CFPPA de Chateaufarine 10 Rue François Villon Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’escargot sort de sa coquille

Le temps d’une journée, poussez les portes d’un élevage d’escargots et partez à la découverte d’un métier passionnant à l’occasion de la 3ᵉ édition de L’escargot sort de sa coquille .

Organisées par le Groupement des Héliciculteurs de Bourgogne-Franche-Comté, ces portes ouvertes invitent petits et grands à explorer l’univers de l’héliciculture. Au programme visites guidées des parcs, découverte du cycle de vie de l’escargot, explications sur le métier d’héliciculteur, panneaux pédagogiques et échanges avec les producteurs. Certaines fermes proposeront également des visites nocturnes, idéales pour observer les escargots en pleine activité.

La journée sera aussi placée sous le signe de la convivialité avec des dégustations d’escargots, des repas, des marchés de producteurs et d’artisans, des animations musicales, des activités pour les enfants et de nombreuses surprises selon les fermes participantes.

Une belle occasion de découvrir une filière emblématique de la Bourgogne-Franche-Comté, de rencontrer les producteurs locaux et de mieux comprendre les enjeux de l’élevage français d’escargots. .

Ferme hélicicole du CFPPA de Chateaufarine 10 Rue François Villon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 53 65 19 ghbfc.contact@gmail.com

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English : Portes ouvertes estivales dans 7 élevages de Bourgogne Franche Comté L’escargot sort de sa coquille

L’événement Portes ouvertes estivales dans 7 élevages de Bourgogne Franche Comté L’escargot sort de sa coquille Besançon a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON