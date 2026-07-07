Les cuivres doux Cour du musée du temps Besançon

Informations pratiques

Besançon

Les cuivres doux

Cour du musée du temps 96 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19 16:20:00

Date(s) :

2026-07-19

Réunissant des musiciens parmi les plus dynamiques de la nouvelle génération, No slide est une formation unique créée autour des instruments de la famille des cuivres à pistons inventés et perfectionnés à Paris par l’inventeur Adolphe Sax. Grâce à l’alliance subtile des cornets et saxhorns, No Slide offre un son singulier, mêlant virtuosité, souplesse et richesse de timbres, à découvrir dans deux programmes. Le premier explore les liens profonds entre musique populaire et musique savante, le second met à l’honneur quelques pages célèbres de musiques françaises. Les deux moments incluent une œuvre spécialement écrite en 2025 par Geoffroy Tamisier, pour cette formation.

Entrée par la Place Granvelle et sortie par la Grande Rue.

Repli au Petit Kursaal en cas d’intempéries .

Cour du musée du temps 96 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les cuivres doux

L’événement Les cuivres doux Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)