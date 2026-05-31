Exposition de sortie de résidence « Fragment, reflet et trace », Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

Exposition de sortie de résidence « Fragment, reflet et trace » 3 – 25 septembre Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T18:30:00+02:00 – 2026-09-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T13:30:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Exposition de sortie de résidence « Fragment, reflet et trace »

Valorisation du lablel ACR avec Nicolas Cattin

Pour conclure, le travail mené lors de la résidence de création et de valorisation du label ACR est présenté lors d’une exposition de sortie de résidence. En plus de présenter les travaux aboutis, l’exposition a comme vocation à présenter le processus et les pistes de recherches. Des temps de médiation sur place sont assurés par l’artiste.

Nicolas Cattin est un artiste plasticien et dessinateur basé à Besançon. Sa pratique du dessin s’inscrit dans une approche de terrain, à la croisée de l’observation, de la recherche et d’un travail sensible sur l’espace. Il développe un travail centré sur l’architecture et les formes construites, qu’il explore comme des lieux d’expérience, de mémoire et de projection.

La résidence menée à Besançon s’inscrit dans la continuité d’un travail engagé à Dijon. Elle prend pour point d’ancrage cinq bâtiments situés à Besançon et qui constituent autant de terrains d’observation et d’exploration :

la médiathèque Proudhon,

le bâtiment Sidhor,

l’ISBA,

l’ensemble de Planoise conçu par Novarina

et l’ancien lycée horloger Jules Haag.

Le travail se déploie en plusieurs temps :

une phase d’immersion, faite de visites, de rencontres avec les acteurs des lieux, de prises de vues et de croquis ;

une phase de recherche, nourrie par des archives et des documents divers ;

puis une phase de dessin, où ces matériaux seront progressivement réinterprétés.

À travers ce processus, le dessin n’est pas envisagé seulement comme un outil de représentation, mais comme un moyen de déplacer le regard porté sur ces architectures. Il s’agit moins d’en restituer une image que d’en révéler certaines dimensions, souvent discrètes ou peu visibles : reflets, espaces de passage, zones de transition, gestes d’entretien. Le travail s’attache ainsi à ce qui échappe à une lecture immédiate, à ce qui se joue en marge ou en arrière-plan.

Dans ce contexte, la question du temps apparaît de manière sous-jacente. Certains bâtiments portent une histoire industrielle et sociale marquée, d’autres sont aujourd’hui traversés par des transformations, voire des processus de disparition. Sans constituer un thème explicite, cette dimension temporelle irriguera le travail et s’exprimera à travers les situations observées, les usages, les traces et les évolutions du bâti.

L’ensemble de la résidence donne lieu à une série de dessins visant à interroger ces architectures dans leur contexte, à en révéler les qualités et à proposer une lecture sensible d’un patrimoine récent, souvent méconnu.

Ce travail abouti également à la réalisation de cinq affiches, produites pour la DRAC, représentant chacun des bâtiments étudiés. Elles viennent compléter une première série réalisée à Dijon, constituant ainsi une collection finale de dix affiches consacrées au label « Architecture contemporaine remarquable ».

En parallèle, des ateliers de dessin sont proposés, invitant les participants à porter un regard attentif sur leur environnement et à questionner leur relation à la ville et à l’architecture.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Valorisation du lablel ACR avec Nicolas Cattin architecture dessin

Nicolas Cattin