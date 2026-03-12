Association AGHC Médiation culturelle Salle Cana Besançon

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Salle Cana 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Interreligieux Chantons ensemble les psaumes –

juifs, catholiques, protestants, orthodoxes

Une soirée organisée par l’Amitié Judéo-Chrétienne à laquelle vous êtes tous conviés .

Salle Cana 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON