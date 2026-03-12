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Association AGHC Médiation culturelle Salle Cana Besançon

Association AGHC Médiation culturelle Salle Cana Besançon mardi 2 juin 2026.

Lieu : Salle Cana

Adresse : 20, Rue Mégevand

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Salle Cana 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Interreligieux Chantons ensemble les psaumes –
juifs, catholiques, protestants, orthodoxes
Une soirée organisée par l’Amitié Judéo-Chrétienne à laquelle vous êtes tous conviés   .

Salle Cana 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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