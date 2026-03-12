Association AGHC Médiation culturelle Salle Cana Besançon
Association AGHC Médiation culturelle Salle Cana Besançon mardi 2 juin 2026.
Besançon
Association AGHC Médiation culturelle
Salle Cana 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Interreligieux Chantons ensemble les psaumes –
juifs, catholiques, protestants, orthodoxes
Une soirée organisée par l’Amitié Judéo-Chrétienne à laquelle vous êtes tous conviés .
Salle Cana 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Association AGHC Médiation culturelle
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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