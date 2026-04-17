Festival La Via Musica Concert et démonstration La naissance du piano Bartholomeo Cristofori, Génie de la facture CRR Auditorium Besançon

Besançon

Festival La Via Musica Concert et démonstration La naissance du piano Bartholomeo Cristofori, Génie de la facture

CRR Auditorium 1, Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 17:30:00

fin : 2026-06-03 19:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Factrice de pianoforte et grande spécialiste de Bartolomeo Cristofori, Kerstin Schwarz consacre cette conférence au facteur florentin qui inventa, au tout début du XVIIIe siècle, le premier piano de l’histoire.

À travers une présentation vivante et documentée, elle éclaire le contexte artistique de la cour des Médicis, les défis techniques relevés par Cristofori et les innovations décisives qui ont permis au clavier de passer du pincement au marteau. Mécanique, toucher, dynamique une véritable révolution sonore était en marche.

Des instruments historiques exceptionnels dont certains originaux du XVIIIe siècle seront également présentés pour illustrer cette évolution. La pianiste et claveciniste Temenuschka Vesselinova fera entendre ces sonorités naissantes à travers des exemples musicaux, révélant l’émergence d’un nouvel univers expressif.

Entre conférence, démonstration et musique vivante, cette rencontre nous plonge au moment précis où le piano entre dans l’histoire. .

CRR Auditorium 1, Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Concert et démonstration La naissance du piano Bartholomeo Cristofori, Génie de la facture

L’événement Festival La Via Musica Concert et démonstration La naissance du piano Bartholomeo Cristofori, Génie de la facture Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON