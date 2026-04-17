Festival La Via Musica Affetti Napoletani Centre Diocésain Besançon

Besançon

Festival La Via Musica Affetti Napoletani

Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 12:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Naples est l’une des capitales musicales de l’Europe. Sous domination espagnole, la ville mêle traditions italiennes et influences ibériques, donnant naissance à une musique expressive, théâtrale et contrastée. C’est dans cette ville foisonnante que les premiers conservatoires voient le jour. Ce concert propose une plongée dans ce carrefour culturel vue à travers le regard de jeunes interprètes d’aujourd’hui. .

Centre Diocésain 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33

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English :

L’événement Festival La Via Musica Affetti Napoletani Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)