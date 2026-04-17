Color life Besançon Parc de la Gare d’eau Besançon
Color life Besançon Parc de la Gare d’eau Besançon dimanche 31 mai 2026.
Besançon
Color life Besançon
Parc de la Gare d’eau 2 Avenue de la Gare d’Eau Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La Color Life est devenue un événement incontournable de la vie bisontine. Créée et co-organisée depuis 2014 par les étudiants d’IMEA, l’école de commerce CCI Saône-Doubs et la ligue contre le cancer Comité du Doubs et Besançon .
Qu’est ce que la Color Life ?
Une course festive et solidaire de 5 km le long des Rives du Doubs à Besançon, pour diffuser un message de prévention notamment auprès des jeunes Mangez mieux, fumez moins et bougez plus. La Color Life est un moment de partage, de joie et d’amusement ouvert à tous.
Tous les bénéfices récoltés sont reversés à la Ligue contre le Cancer de Besançon pour l’aide aux malades, la recherche, l’information et la prévention. Depuis 2024, IMEA a reversé plus de 175 000€ à la Ligue contre le Cancer du Doubs Besançon France. .
Parc de la Gare d’eau 2 Avenue de la Gare d’Eau Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 81 23 77 communication.cd25b@ligue-cancer.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Color life Besançon
L’événement Color life Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Trésors de musiques de chambre Les classiques au Nouveau Pavillon de Musique Besançon 17 avril 2026
- Théa Besançon La Rodia Besançon 18 avril 2026
- LE SENS CACHE DES COMPTINES COMEDIE DE BESANCON Besancon 18 avril 2026
- Toqué avant d’entrer Petit Kursaal Besançon 18 avril 2026
- Concert Métal Symphonique Micropolis Besançon 18 avril 2026