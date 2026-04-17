Color life Besançon Parc de la Gare d’eau Besançon

Besançon

Color life Besançon

Parc de la Gare d’eau 2 Avenue de la Gare d’Eau Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Color Life est devenue un événement incontournable de la vie bisontine. Créée et co-organisée depuis 2014 par les étudiants d’IMEA, l’école de commerce CCI Saône-Doubs et la ligue contre le cancer Comité du Doubs et Besançon .

Qu’est ce que la Color Life ?

Une course festive et solidaire de 5 km le long des Rives du Doubs à Besançon, pour diffuser un message de prévention notamment auprès des jeunes Mangez mieux, fumez moins et bougez plus. La Color Life est un moment de partage, de joie et d’amusement ouvert à tous.

Tous les bénéfices récoltés sont reversés à la Ligue contre le Cancer de Besançon pour l’aide aux malades, la recherche, l’information et la prévention. Depuis 2024, IMEA a reversé plus de 175 000€ à la Ligue contre le Cancer du Doubs Besançon France. .

Parc de la Gare d’eau 2 Avenue de la Gare d’Eau Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 81 23 77 communication.cd25b@ligue-cancer.net

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English : Color life Besançon

L’événement Color life Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON