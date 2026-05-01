Association AGHC Médiation culturelle Centre diocésain Salle B Besançon
Association AGHC Médiation culturelle Centre diocésain Salle B Besançon dimanche 31 mai 2026.
Besançon
Association AGHC Médiation culturelle
Centre diocésain Salle B 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Quel est le point commun entre la Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard, La Reine des neiges ?
Ce sont des contes d’Andersen. Ce célèbre Danois fut un ami de Robert Schumann qui, en 1840 (première grande année du Lied), s’empara de cinq poèmes d’Andersen pour élaborer son opus 40. Deux chansons et trois contes, un cycle mi-grave, mi-léger, ouvragé comme un bijou dans la formule Une heure une oeuvre .
VOIX ET PIANO Schumann
UNE HEURE UNE OEUVRE SCHUMANN
par Aglaya Zinchenko et Anthony Lo Papa .
Centre diocésain Salle B 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Association AGHC Médiation culturelle
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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