Informations pratiques

Besançon

Instants gourmands

Promenade Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

Chaque année, à la fin du mois d’août, la Place Granvelle se transforme en un véritable village gastronomique à ciel ouvert pour Les Instants Gourmands. Ce rendez-vous incontournable célèbre la gastronomie locale et met à l’honneur les producteurs et artisans de notre région.

Pendant plusieurs jours, une cinquantaine de chalets vous attendent pour une expérience culinaire unique où vous pourrez déguster des spécialités locales, découvrir des produits du terroir et savourer des mets d’ici et d’ailleurs. Entre plats gourmands, vins, bière, fromages, sirops et douceurs sucrées, tous les palais seront comblés ! C’est un véritable festival culinaire à ciel ouvert .

Promenade Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 82 26 17 contact@besanconandco.com

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English : Instants gourmands

L’événement Instants gourmands Besançon a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON