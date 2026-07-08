Instants gourmands Besançon
jeudi 27 août 2026 · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Instants gourmands
Promenade Granvelle Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
Chaque année, à la fin du mois d’août, la Place Granvelle se transforme en un véritable village gastronomique à ciel ouvert pour Les Instants Gourmands. Ce rendez-vous incontournable célèbre la gastronomie locale et met à l’honneur les producteurs et artisans de notre région.
Pendant plusieurs jours, une cinquantaine de chalets vous attendent pour une expérience culinaire unique où vous pourrez déguster des spécialités locales, découvrir des produits du terroir et savourer des mets d’ici et d’ailleurs. Entre plats gourmands, vins, bière, fromages, sirops et douceurs sucrées, tous les palais seront comblés ! C’est un véritable festival culinaire à ciel ouvert .
Promenade Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 82 26 17 contact@besanconandco.com
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English : Instants gourmands
L’événement Instants gourmands Besançon a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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