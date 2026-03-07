Besançon

79e Festival de musique de Besançon

Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-11

Plus de 30 concerts sont proposés à Besançon et en région !

Musique symphonique, musique de chambre, musique vocale, musique contemporaine mais aussi musiques du monde et jazz, le Festival vous propose 10 jours de musique. .

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : 79e Festival de musique de Besançon

L’événement 79e Festival de musique de Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON