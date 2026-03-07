Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

79e Festival de musique de Besançon Besançon

79e Festival de musique de Besançon Besançon vendredi 11 septembre 2026.

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Besançon

79e Festival de musique de Besançon

Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-11

Plus de 30 concerts sont proposés à Besançon et en région !
Musique symphonique, musique de chambre, musique vocale, musique contemporaine mais aussi musiques du monde et jazz, le Festival vous propose 10 jours de musique.   .

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 79e Festival de musique de Besançon

L’événement 79e Festival de musique de Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Besançon (Doubs)